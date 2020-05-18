В Подмосковье с понедельника выходят на работу 350-500 тысяч человек

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Порядка 350-500 тысяч человек выходят на работу в Порядка 350-500 тысяч человек выходят на работу в Подмосковье с понедельника в рамках первого этапа ослабления ограничений из-за коронавируса, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев

"Математика - точная наука, но если вы заставляете меня назвать цифру, я думаю, это где-то 350-500 тысяч человек", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" , отвечая на вопрос, сколько людей выйдет из самоизоляции в связи с тем, что с этой недели в регионе начали постепенно снимать ограничительные меры.

Губернатор Московской области напомнил, что в регионе ведется "большая стройка". "Но тоже с места в карьер - так не получается, все равно, хоть предприятия и готовились к новым стандартам, все равно нужно время, чтобы восстановиться, чтобы убедиться, что субподрядчики набрали необходимые ресурсы для достройки домов", - пояснил он.

"Например, у нас сегодня находится в активной фазе 225 площадок, вышли сегодня где-то на 197, то есть не на всех", - добавил Воробьев.

Промышленные предприятия в Подмосковье начинают работать с понедельника, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщал ранее губернатор. При этом пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжают действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.