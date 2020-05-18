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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:54
https://ria.ru/20200518/1571643862.html
В Подмосковье с понедельника выходят на работу 350-500 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401752_0:386:2793:1957_1036x0_80_0_0_d270417a48ef52f965728d7e2d6511b9.jpg
РИА Новости

В Подмосковье с понедельника выходят на работу 350-500 тысяч человек

21:54 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Тушино" в Москве
Пассажиры на станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Тушино в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Порядка 350-500 тысяч человек выходят на работу в Подмосковье с понедельника в рамках первого этапа ослабления ограничений из-за коронавируса, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Математика - точная наука, но если вы заставляете меня назвать цифру, я думаю, это где-то 350-500 тысяч человек", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос, сколько людей выйдет из самоизоляции в связи с тем, что с этой недели в регионе начали постепенно снимать ограничительные меры.
Губернатор Московской области напомнил, что в регионе ведется "большая стройка". "Но тоже с места в карьер - так не получается, все равно, хоть предприятия и готовились к новым стандартам, все равно нужно время, чтобы восстановиться, чтобы убедиться, что субподрядчики набрали необходимые ресурсы для достройки домов", - пояснил он.
"Например, у нас сегодня находится в активной фазе 225 площадок, вышли сегодня где-то на 197, то есть не на всех", - добавил Воробьев.
Промышленные предприятия в Подмосковье начинают работать с понедельника, снимается с паузы бюджетное, жилое и коммерческое строительство, сообщал ранее губернатор. При этом пропуска в Подмосковье и после 18 мая продолжают действовать, непродовольственная торговля, в том числе стройматериалами, остается в удаленном формате.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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