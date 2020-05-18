Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19

В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

Кроме этих симптомов мэр указал "раздражительность или вялость, диарею, конъюнктивит, который проявляется в виде покраснения глаз, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни".