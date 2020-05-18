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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T22:04
https://ria.ru/20200518/1571643817.html
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396488_0:298:3112:2048_1036x0_80_0_0_aaedcbd5ddb42478f406ec51475ac2af.jpg
РИА Новости

Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19

21:51 18.05.2020 (обновлено: 22:04 18.05.2020)
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© REUTERS / Mike SegarДевушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая — РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал о вновь выявленных симптомах воспалительного синдрома у детей, заразившихся коронавирусом.
По его словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил, что детский воспалительный синдром связан с коронавирусом. Ранее власти штата Нью-Йорк сообщали, что синдром системного воспалительного ответа может проявляться схожим образом с болезнью Кавасаки и инфекционно-токсическим шоком. Отмечалось, что он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту.
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Кроме этих симптомов мэр указал "раздражительность или вялость, диарею, конъюнктивит, который проявляется в виде покраснения глаз, увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни".
Как сообщал ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, из примерно ста случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет — 18%, от 5 до 9 лет — 29%, от 10 до 14 лет — 28%, от 15 до 19 лет — 16%, от 20 до 21 года — 4%.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыКавасакиНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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