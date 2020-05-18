Конгресс о диагностике и лечении гинекологических заболеваний

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2-4 июня в 08:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет XXXIII Международный конгресс с курсом эндоскопии "Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний".