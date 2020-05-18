Конгресс о диагностике и лечении гинекологических заболеваний

С приветственным словом к участникам конгресса обратится Министр здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО.
Также в мероприятии примут участие:
— председатель конгресса, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;
— председатель конгресса, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ Геннадий СУХИХ;
— сопредседатели конгресса: Арно ВАТТЬЕЗ (Франция), Марио МАЛЬЦОНИ (Италия), Филипп КОНИНКС (Бельгия);
— российские и международные эксперты.
В рамках мероприятия отечественные и иностранные эксперты обменяются опытом, представят свои разработки и инновации в диагностике и лечении гинекологических заболеваний, а участники в онлайн-формате смогут побывать в лучших мировых клиниках. Программа включает лекции, трансляции операций, мастер-класс в видеоформате по эндоскопии, школы экспертов.
Видеообращение председателя конгресса, заместителя директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейлы АДАМЯН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
Также в мероприятии примут участие:
— председатель конгресса, заместитель директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ, президент Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла АДАМЯН;
— председатель конгресса, директор ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ Геннадий СУХИХ;
— сопредседатели конгресса: Арно ВАТТЬЕЗ (Франция), Марио МАЛЬЦОНИ (Италия), Филипп КОНИНКС (Бельгия);
— российские и международные эксперты.
В рамках мероприятия отечественные и иностранные эксперты обменяются опытом, представят свои разработки и инновации в диагностике и лечении гинекологических заболеваний, а участники в онлайн-формате смогут побывать в лучших мировых клиниках. Программа включает лекции, трансляции операций, мастер-класс в видеоформате по эндоскопии, школы экспертов.
Видеообращение председателя конгресса, заместителя директора ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения РФ, президента Российской ассоциации гинекологов-эндоскопистов, главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейлы АДАМЯН.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
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