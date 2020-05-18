Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Похудевший на 22 килограмма житель индийского города Калькутта рассказал в интервью газете Похудевший на 22 килограмма житель индийского города Калькутта рассказал в интервью газете Times of India , как добился успеха.

По словам 39-летнего Гаурава Бинани, который изначально весил 80 килограммов при росте 160 сантиметров, ему помогли комбинированные тренировки — силовые упражнения мужчина чередовал с кардионагрузкой. Он отметил, что тренировался шесть дней в неделю и один день обязательно отдыхал.

Чтобы достичь результата, Бинани отказался от продуктов с высоким содержанием сахара и ограничил потребление высококалорийной и мучной пищи. Также мужчина рекомендовал всем желающим похудеть время от времени менять диету, так как, по его словам, организм привыкает к одной и той же пище.

Бинани признался, что иногда делал себе поблажки и ел шоколадные конфеты.