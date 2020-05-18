Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-18T22:39
https://ria.ru/20200518/1571643720.html
Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения
https://cdn25.img.ria.ru/images/96464/59/964645991_0:101:2001:1226_1036x0_80_0_0_d345ea3090b7863838246c9429c7cd55.jpg
РИА Новости

Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения

21:48 18.05.2020 (обновлено: 22:39 18.05.2020)
3356
© Fotolia / Sergey PetermanПредметы для здорового образа жизни
Предметы для здорового образа жизни
© Fotolia / Sergey Peterman
Предметы для здорового образа жизни. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Похудевший на 22 килограмма житель индийского города Калькутта рассказал в интервью газете Times of India, как добился успеха.
По словам 39-летнего Гаурава Бинани, который изначально весил 80 килограммов при росте 160 сантиметров, ему помогли комбинированные тренировки — силовые упражнения мужчина чередовал с кардионагрузкой. Он отметил, что тренировался шесть дней в неделю и один день обязательно отдыхал.
Здоровое питание
25 апреля, 08:00ЗОЖ
Названы пять высококалорийных продуктов, которые помогут похудеть
Чтобы достичь результата, Бинани отказался от продуктов с высоким содержанием сахара и ограничил потребление высококалорийной и мучной пищи. Также мужчина рекомендовал всем желающим похудеть время от времени менять диету, так как, по его словам, организм привыкает к одной и той же пище.
Бинани признался, что иногда делал себе поблажки и ел шоколадные конфеты.
Мужчина рассказал, что в сложные периоды старался больше обращать внимание на комплименты и рассматривал старые фотографии, сравнивая свою форму на них с нынешней.
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
9 мая, 09:38Культура
Тренер певицы Адель раскрыл секрет ее похудения
6963238
Обсудить 2
ЗдоровьеИндияВ мире
Рекомендуем
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Курс рубля вырос вслед за нефтью
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974
Названа величайшая песня в истории Евровидения
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании ужесточили масочный режим
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:22В Чили четыре министра отправились на карантин после общения с сенаторами
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
Лента новостейМолния