США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в ответ на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом, сообщил в понедельник РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.

"В ответ на просьбу президента (Владимира) Путина о помощи президент (Дональд) Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения", — сказал он.

Так в Белом доме ответили на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ об отправке аппаратов ИВЛ, которая должна пройти в два этапа: 20 мая будут отправлены первые 50 аппаратов, остальные — 26 мая.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.

Пандемия коронавируса охватила почти все государства мира. По данным ВОЗ, заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 311 тысяч умерли.

В России зафиксировали 290 678 случаев коронавирусной инфекции, 2722 человек скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.