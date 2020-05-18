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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:18
https://ria.ru/20200518/1571643552.html
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337206_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_81f2ed84440508112571e3baf70ec5ef.jpg
РИА Новости

США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ

21:40 18.05.2020 (обновлено: 23:18 18.05.2020)
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© REUTERS / Lucas JacksonМедсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
© REUTERS / Lucas Jackson
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. США поставят в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких в ответ на просьбу помочь в борьбе с коронавирусом, сообщил в понедельник РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"В ответ на просьбу президента (Владимира) Путина о помощи президент (Дональд) Трамп предложил передать в дар и отправить 200 аппаратов ИВЛ российскому народу. Эта отправка представляет собой быструю реализацию этого предложения", — сказал он.
Так в Белом доме ответили на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ об отправке аппаратов ИВЛ, которая должна пройти в два этапа: 20 мая будут отправлены первые 50 аппаратов, остальные — 26 мая.
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, были переданы 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, миллион масок. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Пандемия коронавируса охватила почти все государства мира. По данным ВОЗ, заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 311 тысяч умерли.
В России зафиксировали 290 678 случаев коронавирусной инфекции, 2722 человек скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А зачем Путин попросил помощи?Ведь у нас всё под контролем.Каждый день во всех СМИ как всё плохо в Америке,рефрижераторов не хватает,в парках хоронят.А у нас поручения, деньги, поддержка.Или?
18 мая, 22:18
Олег 84
16110117
Или... он не просил! Трамп никогда не скажет, что сам предложил,а Путин согласился принять, его за это демократы размажут. Ровно такая же ситуация была, когда мы туда самолет отправляли. Я так думаю,что это всё чисто ритуальные танцы, на самом деле ни им,не нам особо не нужна помощь друг друга. Типа, демонстрация народам, что, мол,не враги лютые...
18 мая, 22:45
Von Stirliz
2830000
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