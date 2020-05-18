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2020-05-18T21:39
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Число операций в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" выросло до 9 млн в месяц
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РИА Новости

Число операций в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" выросло до 9 млн в месяц

21:39 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число операций, совершаемых в приложении "ВТБ Мои Инвестиции", за последний год выросло в 20 раз, только в апреле этого года клиенты группы провели через него 8,8 миллиона операций по покупке и продаже ценных бумаг, валюты и других инструментов, сообщает пресс-служба ВТБ.
Как отметили в ВТБ, в марте 2020 года объемы операций выросли в два раза в сравнении с февралем, а в апреле – еще на 34%.
"В среднем по итогу апреля через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" совершалось ежедневно более 340 тысяч сделок на сумму свыше 43 миллиардов рублей. При этом на Московcкую биржу пришлось 60% сделок, на Санкт-Петербургскую биржу - 40%. Всего во всех торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу ВТБ) сейчас совершается ежедневно более 600 тысяч сделок на сумму порядка 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По словам главного исполнительного директор ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова, при значительном росте спроса на инвестиционные продукты "клиентский путь полностью в онлайн стал нормой". "Время от решения использовать инвестиционные продукты для сбережений до сделки не превышает 15 минут, посещение офиса не требуется, даже для новых клиентов группы ВТБ. При этом в марте-апреле, когда объемы сделок выросли в разы, нам удалось обеспечить бесперебойную работу всех сервисов", - отметил он.
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