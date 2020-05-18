Число операций в приложении "ВТБ Мои Инвестиции" выросло до 9 млн в месяц

Как отметили в ВТБ, в марте 2020 года объемы операций выросли в два раза в сравнении с февралем, а в апреле – еще на 34%.

"В среднем по итогу апреля через мобильное приложение "ВТБ Мои Инвестиции" совершалось ежедневно более 340 тысяч сделок на сумму свыше 43 миллиардов рублей. При этом на Московcкую биржу пришлось 60% сделок, на Санкт-Петербургскую биржу - 40%. Всего во всех торговых системах ВТБ Капитал Инвестиции (входит в Группу ВТБ) сейчас совершается ежедневно более 600 тысяч сделок на сумму порядка 100 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

По словам главного исполнительного директор ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания ВТБ Владимира Потапова, при значительном росте спроса на инвестиционные продукты "клиентский путь полностью в онлайн стал нормой". "Время от решения использовать инвестиционные продукты для сбережений до сделки не превышает 15 минут, посещение офиса не требуется, даже для новых клиентов группы ВТБ. При этом в марте-апреле, когда объемы сделок выросли в разы, нам удалось обеспечить бесперебойную работу всех сервисов", - отметил он.