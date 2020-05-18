ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Шесть сотрудников УФСИН по Ярославской области заразились COVID-19, сообщает правительство региона.
"На сегодняшний день по результатам тестирования положительный результат на наличие новой коронавирусной инфекции выявлен у шести сотрудников УФСИН России по Ярославской области. У контактировавших с заболевшими проведены тестирования на наличие заболевания, у всех отрицательный результат", - говорится в сообщении.
Сотрудники изолированы и находятся под наблюдением врачей.
В учреждениях прошла санобработка.
"Заболевших COVID 19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН России по Ярославской области нет", - информируют власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.