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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:36
https://ria.ru/20200518/1571643396.html
Шесть сотрудников УФСИН по Ярославской области заразились COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

Шесть сотрудников УФСИН по Ярославской области заразились COVID-19

21:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Шесть сотрудников УФСИН по Ярославской области заразились COVID-19, сообщает правительство региона.
"На сегодняшний день по результатам тестирования положительный результат на наличие новой коронавирусной инфекции выявлен у шести сотрудников УФСИН России по Ярославской области. У контактировавших с заболевшими проведены тестирования на наличие заболевания, у всех отрицательный результат", - говорится в сообщении.
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Сотрудники изолированы и находятся под наблюдением врачей.
В учреждениях прошла санобработка.
"Заболевших COVID 19 среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УФСИН России по Ярославской области нет", - информируют власти.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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