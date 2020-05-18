Шесть сотрудников УФСИН по Ярославской области заразились COVID-19

"На сегодняшний день по результатам тестирования положительный результат на наличие новой коронавирусной инфекции выявлен у шести сотрудников УФСИН России по Ярославской области. У контактировавших с заболевшими проведены тестирования на наличие заболевания, у всех отрицательный результат", - говорится в сообщении.