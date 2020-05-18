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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:28
https://ria.ru/20200518/1571643170.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 2,8 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205288_1:0:1000:562_1036x0_80_0_0_deba0be4dbdc1e11ea03374e36e399cb.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 2,8 тысячи

21:28 18.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваКонтейнерная зона в Узбекистане
Контейнерная зона в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 29 человек и достигло 2,791 тысячи, число выздоровевших – на 67, до 2,314 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник ранее число зарегистрированных случаев выросло до 2762, тринадцать пациентов скончались, 2247 выздоровели.
"По состоянию на 18 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2791", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Всего в понедельник было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 15, в субботу - 52.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2314. В понедельник из больниц выписаны 67 человек, в воскресенье - 34, в субботу - 55. Сейчас на лечении находятся 464 пациента с коронавирусом.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТашкентУзбекистанВ мире
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