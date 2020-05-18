Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 2,8 тысячи

ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 29 человек и достигло 2,791 тысячи, число выздоровевших – на 67, до 2,314 тысячи, сообщила в понедельник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В понедельник ранее число зарегистрированных случаев выросло до 2762, тринадцать пациентов скончались, 2247 выздоровели.

"По состоянию на 18 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2791", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Всего в понедельник было зафиксировано 38 новых случаев COVID-19, в воскресенье - 15, в субботу - 52.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2314. В понедельник из больниц выписаны 67 человек, в воскресенье - 34, в субботу - 55. Сейчас на лечении находятся 464 пациента с коронавирусом.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновляется работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное сообщение между Ташкентом и регионами страны. Поэтапное смягчение условий карантина началось еще с 30 апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта, открылись непродовольственные магазины, пункты автосервиса и бытовых услуг.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.