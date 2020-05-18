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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:26
https://ria.ru/20200518/1571643124.html
Чехия преодолела кризис из-за коронавируса, заявил глава минздрава
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569000639_0:729:2232:1984_1036x0_80_0_0_8d5c832faaadecbebbab60f1840ce0ad.jpg
РИА Новости

Чехия преодолела кризис из-за коронавируса, заявил глава минздрава

21:26 18.05.2020
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© РИА Новости / Эдуард Эрбен / Перейти в фотобанкОпустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
Опустевшие в связи с угрозой заражения вирусом COVID-19 улицы Праги
© РИА Новости / Эдуард Эрбен
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ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Чехия преодолела кризис из-за коронавируса, заявили глава минздрава Адам Войтех.
"Нам удалось без проблем провести здравоохранение Чехии через этот кризис. COVID-кризис остался за нами, теперь нам надо заняться теми задачами, которые ждут нас впереди", - сказал он на пресс-конференции.
По его словам, необходимо обеспечить финансовую стабилизацию здравоохранения, решить проблемы отдельных больниц, разобраться с возникшими в связи с коронавирусом расходами.
Войтех подтвердил решение правительства смягчить с 26 мая режим на границах, при котором предусматриваются лишь выборочные осмотры въезжающих машин, но люди должны будут предъявлять документы, подтверждающие, что у них нет коронавируса. Министр отметил, что намерен добиваться полной отмены с 8 июня пограничного контроля, в том числе и предъявления справки о тесте на COVID-19.
В понедельник глава МИД Чехии Томаш Петршичек сообщил, что проведет во вторник переговоры с коллегами из соседних Германии, Польши, Словакии и Австрии, а также из Греции, чтобы к середине июня открыть границы. Петршичек также хочет договориться, чтобы граждане шести стран могли летом путешествовать без необходимости тестирования на коронавирус и без карантина по возвращении домой.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Томаш ПетршичекЗдоровье - ОбществоМИД ЧехииЧехияВ мире
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