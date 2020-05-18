Чехия преодолела кризис из-за коронавируса, заявил глава минздрава

ПРАГА, 18 мая – РИА Новости. Чехия преодолела кризис из-за коронавируса, заявили глава минздрава Адам Войтех.

"Нам удалось без проблем провести здравоохранение Чехии через этот кризис. COVID-кризис остался за нами, теперь нам надо заняться теми задачами, которые ждут нас впереди", - сказал он на пресс-конференции.

По его словам, необходимо обеспечить финансовую стабилизацию здравоохранения, решить проблемы отдельных больниц, разобраться с возникшими в связи с коронавирусом расходами.

Войтех подтвердил решение правительства смягчить с 26 мая режим на границах, при котором предусматриваются лишь выборочные осмотры въезжающих машин, но люди должны будут предъявлять документы, подтверждающие, что у них нет коронавируса. Министр отметил, что намерен добиваться полной отмены с 8 июня пограничного контроля, в том числе и предъявления справки о тесте на COVID-19.

В понедельник глава МИД Чехии Томаш Петршичек сообщил, что проведет во вторник переговоры с коллегами из соседних Германии, Польши, Словакии и Австрии, а также из Греции, чтобы к середине июня открыть границы. Петршичек также хочет договориться, чтобы граждане шести стран могли летом путешествовать без необходимости тестирования на коронавирус и без карантина по возвращении домой.