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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:24
https://ria.ru/20200518/1571643080.html
В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570004053_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_7356b4e68a7d0b304ffe5814f1c02559.jpg
РИА Новости

В Москве женщине-инвалиду аннулировали штраф за нарушение изоляции

21:24 18.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Столешниковом переулке в Москве
Прохожие на Столешниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Штраф за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду, прикованной к кровати, аннулировали, сообщил РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что власти Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции профессора Российского университета дружбы народов Ирину Карабулатову, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати. Как пояснила профессор, ей диагностировали ОРВИ и она должна была установить приложение "Социальный мониторинг", но телефон такой технической возможности не имеет, а специальный смартфон ей никто не предоставил.
Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков заявил РИА Новости, что в ведомстве разберутся с выписанным прикованному к кровати инвалиду штрафом.
"С обстоятельствами дела внимательно разобрались и штраф аннулировали, поскольку она не нарушала режим самоизоляции", - рассказал Данчиков.
По его словам, каждая жалоба будет рассматриваться в индивидуальном порядке, если будут объективные обстоятельства, они будут обязательно приняты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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