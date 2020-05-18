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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:24
https://ria.ru/20200518/1571643044.html
В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570337228_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_dcee7ffb83d54bc049a1c6b34bab5eed.jpg
РИА Новости

В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

21:24 18.05.2020
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© REUTERS / Mike SegarОчередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил, что новый воспалительный синдром, выявляемый у детей, связан с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
"CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100%", - сказал де Блазио.
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По его словам, сегодня синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей в Нью-Йорке. "У 67 из них COVID-19 или имеются антитела", - указал мэр. Один ребенок скончался.
Как сообщал ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыНью-Йорк (город)СШАВ мире
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