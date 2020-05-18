В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

"CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100%", - сказал де Блазио.

По его словам, сегодня синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей в Нью-Йорке. "У 67 из них COVID-19 или имеются антитела", - указал мэр. Один ребенок скончался.