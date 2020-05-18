В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая – РИА Новости. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил, что новый воспалительный синдром, выявляемый у детей, связан с коронавирусом, сообщил на пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.
"CDC подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100%", - сказал де Блазио.
По его словам, сегодня синдром системного воспалительного ответа выявлен у 145 детей в Нью-Йорке. "У 67 из них COVID-19 или имеются антитела", - указал мэр. Один ребенок скончался.
Как сообщал ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, из примерно 100 случаев заболевания этим синдромом, заболевшие в возрасте меньше года составляют 5%, от 1 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 29%, от 10 до 14 лет – 28%, от 15 до 19 лет – 16%, от 20 до 21 года – 4%.
Ранее представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с синдромом системного воспалительного ответа, который приводит к болям в животе и проблемам с сердцем и может быть связан с коронавирусом.
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