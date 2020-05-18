В Бельгии возобновилась учеба в школах

БРЮССЕЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Бельгия приступила в понедельник к новой фазе отмены мер изоляции из-за коронавируса, в стране вновь заработали школы и открылись музеи.

По словам министра образования франкофонного сообщества Бельгии - Федерации Валлония-Брюссель Каролин Дезир, первый день учебы прошел без серьезных сбоев. "Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в колоссальной работе, чтобы справиться с этой задачей", - сказала министр, слова которой приводит телеканал RTBF

В соответствии с решением совбеза Бельгии, занятия возобновляются постепенно не во всех классах. Первыми в школу пришли ученики выпускных классов и те, кто заканчивает начальную школу.

Все ученики были обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими гелями. Учащихся разбили на группы по десять человек. При этом на каждого школьника в классе должно приходиться четыре квадратных метра, а на учителя - восемь, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.

Согласно решению совбеза Бельгии, в понедельник смогли вновь открыться музеи и культурно-исторические объекты "при условии продажи билетов через интернет и недопущения скопления большого числа людей в помещениях".

Кроме того, заработали парикмахерские и салоны красоты. При этом как сотрудники, так и клиенты должны носить медицинские маски.

Массовые культурные мероприятия остаются под запретом как минимум до 30 июня. Что касается ресторанов, кафе, баров и ночных клубов, то их открытие начнется поэтапно 8 июня при сохранении благоприятной эпидемиологической ситуации.

В Бельгии за минувшие сутки 28 человек умерли с диагнозом или подозрением на коронавирус. Всего с момента вспышки скончались 9080 человек.

Зафиксировано 279 новых случаев заражения. В настоящее время в больницах лечение проходят 1614 человек (43 госпитализации за минувшие 24 часа). В отделениях интенсивной терапии находятся 342 пациента.

Медики подчеркивают, что, несмотря на уверенное снижение интенсивности распространения заболевания в Бельгии, необходимо продолжать строгое соблюдение санитарных рекомендаций в период снятия мер изоляции, в частности соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски.

Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса.