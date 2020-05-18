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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:09
https://ria.ru/20200518/1571642764.html
В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910793_0:97:3144:1866_1036x0_80_0_0_326dbb1c2522277d31de18977b1da3d2.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки два человека умерли от COVID-19

21:09 18.05.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
АФИНЫ, 18 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки два человека умерли от COVID-19, зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2836 случаев инфицирования, сообщило в понедельник министерство здравоохранения.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 24 человека, их средний возраст 72 года. Среди них девять женщин (37,5%), остальные мужчины. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 90 пациентов.
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За последние сутки два человека умерли от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 165 человек. Среди умерших 47 женщин (28,5%), остальные мужчины, говорится в сообщении. Средний возраст умерших 75 лет, 93,9% из них имели хронические заболевания и/или были в возрасте 70 лет и старше.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыГрецияВ мире
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