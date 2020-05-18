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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:18
https://ria.ru/20200518/1571642709.html
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570118907_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a43a0b848335460531c6c71ce8f2e67b.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика

21:08 18.05.2020 (обновлено: 23:18 18.05.2020)
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© РИА Новости / Сунил Прадхан / Перейти в фотобанкСанитайзер
Санитайзер
© РИА Новости / Сунил Прадхан
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Санитайзер. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал подписчикам своего ютьюб-канала, какие ошибки совершают люди, применяя санитайзеры для дезинфекции рук.
Медик посетовал на невозможность объяснять правила применения антисептиков на телеканалах в прайм-тайм и напомнил о рекомендациях ВОЗ по употреблению очищающих жидкостей, которые необходимо соблюдать. Так, для дезинфекции необходим контакт санитайзера с кожей рук на протяжении 30 секунд.
"Естественно, спирт должен коснуться всей поверхности руки", — подчеркнул врач.
Кроме того, Комаровский подчернул, что для успешной дезинфекции необходимо вылить на руку не менее трех миллилитров санитайзера. Меньшее количество очищающего вещества, по словам медика, испарится быстрее положенных 30 секунд.
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"Именно поэтому любая "пшикалка" (флакон с распылителем. — Прим. ред.) не работает", — сказал Комаровский.
Он объяснил, что для того, чтобы на руку попало три миллилитра жидкости, необходимо 27 раз нажать на кнопку распылителя.
"Нормальные санитайзеры выпускаются не во флакончиках, а в бутылочках", — пояснил врач.
Комаровский рассказал, что для того, чтобы на руке оказалось три миллилитра антисептика, необходимо, чтобы ладонь оказалась ею наполнена.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, всего заражены около 4,6 миллиона человек, из которых более 311 тысяч умерли.
В России коронавирусом инфицированы 290 678 человек, 2722 из них скончались, более 70 тысяч пациентов выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВОЗ
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