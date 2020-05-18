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2020-05-18T21:06
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В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
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РИА Новости

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

21:05 18.05.2020 (обновлено: 21:06 18.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, стрелявшего из окна дома на юго-востоке Москвы, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее в полиции информировали, что мужчина открыл стрельбу из, предположительно, охолощенного оружия из окна дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы, никто не пострадал.
"В ходе специальных мероприятий сотрудниками московской полиции совместно с сотрудниками Росгвардии стрелявший из окна дома на улице Малышева задержан", - сказала Волк.
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Ирина ВолкМоскваПроисшествия
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