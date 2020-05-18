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2020-05-18T21:17
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ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу
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РИА Новости
ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу
В Москве росгвардейцам пришлось ограничить движение на дороге, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу.
2020-05-18T21:17
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=47726494&type=mp4
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PT1M01S

ПДД для утят: росгвардейцы помогли целому семейству перейти дорогу

21:17 18.05.2020
173
В Москве росгвардейцам пришлось ограничить движение на дороге, чтобы утиная семья могла спокойно перейти на противоположную сторону Ленинского проспекта. Экипаж сотрудников вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии находился на маршруте патрулирования, когда в их поле зрения попало утиное семейство, которое пыталось перейти дорогу.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Москва
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