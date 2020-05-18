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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:04
https://ria.ru/20200518/1571642502.html
В смоленском геронтологическом центре выявили очаг заболевания COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

В смоленском геронтологическом центре выявили очаг заболевания COVID-19

21:04 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
БРЯНСК, 18 мая - РИА Новости. Очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в геронтологическом центре "Вишенки" в Смоленской области, сообщает правительство региона.
"Всего из "Вишенок" в медицинские учреждения были госпитализированы 40 человек. По состоянию на сегодняшний день у девяти из них (из числа проживающих) был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме того, положительные результаты обнаружены еще у одного постояльца, который находится в лазарете центра, а также у 52 сотрудников – они находятся на самоизоляции. Работа по проведению тестирований на коронавирус продолжается.
Отмечается, что на сегодняшний день в Центре, где проживают 464 человека, введены ограничительные мероприятия. На рабочих местах находятся 66 сотрудников, в том числе два врача, 18 работников из числа среднего медицинского персонала и 24 – младшего.
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В связи с тем, что часть сотрудников в настоящее время находится в режиме самоизоляции дома, в работе по уходу за постояльцами Центра будут задействованы волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость". Питание организовано в жилых комнатах с соблюдением всех санитарных мер. С 20 мая в "Вишенках" будет использоваться исключительно одноразовая посуда.
Ранее очаги заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме, а затем в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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