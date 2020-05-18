В смоленском геронтологическом центре выявили очаг заболевания COVID-19

БРЯНСК, 18 мая - РИА Новости. Очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в геронтологическом центре "Вишенки" в Очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в геронтологическом центре "Вишенки" в Смоленской области , сообщает правительство региона.

"Всего из "Вишенок" в медицинские учреждения были госпитализированы 40 человек. По состоянию на сегодняшний день у девяти из них (из числа проживающих) был подтвержден COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме того, положительные результаты обнаружены еще у одного постояльца, который находится в лазарете центра, а также у 52 сотрудников – они находятся на самоизоляции. Работа по проведению тестирований на коронавирус продолжается.

Отмечается, что на сегодняшний день в Центре, где проживают 464 человека, введены ограничительные мероприятия. На рабочих местах находятся 66 сотрудников, в том числе два врача, 18 работников из числа среднего медицинского персонала и 24 – младшего.

В связи с тем, что часть сотрудников в настоящее время находится в режиме самоизоляции дома, в работе по уходу за постояльцами Центра будут задействованы волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость" . Питание организовано в жилых комнатах с соблюдением всех санитарных мер. С 20 мая в "Вишенках" будет использоваться исключительно одноразовая посуда.

Ранее очаги заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме , а затем в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов.