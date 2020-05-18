Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду на то, что на этой неделе мы увидим спад по заболеваемости коронавирусом.
По его словам, в Подмосковье очень много госпитализаций - максимальное число было на прошлой неделе, как и максимальное число выписок.
"Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.