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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:57
https://ria.ru/20200518/1571642347.html
Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе
https://cdn23.img.ria.ru/images/155594/48/1555944893_0:394:2049:1546_1036x0_80_0_0_2a119ffd69ee3ba52d23d9aa50c064fe.jpg
РИА Новости

Воробьев надеется на спад по заболеваемости COVID-19 на этой неделе

20:57 18.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду на то, что на этой неделе мы увидим спад по заболеваемости коронавирусом.
По его словам, в Подмосковье очень много госпитализаций - максимальное число было на прошлой неделе, как и максимальное число выписок.
"Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше. У нас волна, поэтому чуть позже. И я очень надеюсь, что эта неделя, мы увидим спад", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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420006
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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