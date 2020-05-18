Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:51
https://ria.ru/20200518/1571641983.html
Во Франции число жертв коронавируса достигло 28,2 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571395071_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_f9ffeab38fd590c4e80ffe2ab487047c.jpg
РИА Новости

Во Франции число жертв коронавируса достигло 28,2 тысячи

20:37 18.05.2020 (обновлено: 20:51 18.05.2020)
439
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЖенщина на автобусной остановке в Париже
Женщина на автобусной остановке в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Во Франции за сутки от коронавируса скончался 131 человек, общее число жертв составляет 28,2 тысячи, сообщает министерство здравоохранения в понедельник.
В воскресенье сообщалось о 28 108 умерших от последствий коронавирусной инфекции.
"С первого марта мы оплакиваем 28 239 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике.
Отмечается, что 17 589 человек скончались в больницах и 10 650 человек в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вчера, 18:26Распространение нового коронавируса
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
В больницах остаются 19 015 человек (неделю назад число госпитализированных составляло 22 284 человека). За сутки были госпитализированы 375 человек. В реанимации находятся 1998 человек (2712 человек - неделю назад). За последние сутки в реанимации поступили 38 человек. Общее число пациентов в реанимации продолжает снижаться (-89 по сравнению с воскресеньем).
С начала эпидемии были госпитализированы 98 853 человека, из них 17,5 тысячи находились в реанимации. Почти 62 тысячи человек выздоровели и были выписаны из больниц, сообщает минздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
301321
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФранцияВ мире
Рекомендуем
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
В Испании ужесточили масочный режим
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава МИД Италии выступил против "туристических коридоров"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса
Автомобиль украинской полиции в Киеве
СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах
В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
Лента новостейМолния