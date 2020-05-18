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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:36
https://ria.ru/20200518/1571641953.html
Коронавирус выявили у 1635 российских военнослужащих
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1635 российских военнослужащих

20:36 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1635 российских военных в воинских частях и соединениях, а также у 1175 человек - в вузах, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"По состоянию на 18 мая в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1635 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 353 человека; в изоляторах по месту службы – 569 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 15 человек; изолированы на дому – 698 человек", - говорится в сообщении.
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Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии – два человека, в состоянии средней тяжести – шесть человек; остальные – без симптомов заболевания. Также выздоровело (нарастающим итогом) – 854 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 1175 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России - 242 человека", - добавили в министерстве.
Также 780 человек проходят лечение в изоляторах по месту службы; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 29 человек; изолированы на дому – 124 человека. Выздоровели – 1002 человека.
Кроме того, больных COVID-19 среди гражданского персонала ВС РФ насчитывается 388 человек, из них 43 человека проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 42 человека, изолированы на дому – 301 человека. В изоляторах находятся два человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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