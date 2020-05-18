Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:25
https://ria.ru/20200518/1571641908.html
Жертвами коронавируса стали семь сотрудников ООН
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Жертвами коронавируса стали семь сотрудников ООН

20:34 18.05.2020 (обновлено: 21:25 18.05.2020)
264
© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
ООН, 18 мая – РИА Новости. Семь сотрудников ООН скончались от коронавируса, 520 служащих организации заболели, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Могу сообщить, что по данным на вечер воскресенья, нам сообщили о 520 случаях (заболевания коронавирусом – ред.) по всему миру. В Америке 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.
"Что касается смертей, полагаю, это число составляет семь, как это ни прискорбно", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, переоснащенной для лечения пациентов с COVID-19
14 мая, 09:12
"Придет в каждый дом". Инфекционист развеял домыслы COVID-диссидентов
401101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСтефан ДюжаррикВОЗООНСШАВ мире
Рекомендуем
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Девушка в защитной маске едет на самокате по улице в Нью-Йорке
Названы новые симптомы воспалительного синдрома, связанного с COVID-19
Автомобиль украинской полиции в Киеве
СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
Предметы для здорового образа жизни
Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
В Саратовской области у умершего от пневмонии младенца выявили COVID-19
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
В США подтвердили связь COVID-19 и воспалительного синдрома у детей
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
Представитель Гагариной ответил на сообщения о ее разводе с мужем
Наталья Поклонская
СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
Лента новостейМолния