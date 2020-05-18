Жертвами коронавируса стали семь сотрудников ООН

ООН, 18 мая – РИА Новости. Семь сотрудников ООН скончались от коронавируса, 520 служащих организации заболели, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Могу сообщить, что по данным на вечер воскресенья, нам сообщили о 520 случаях (заболевания коронавирусом – ред.) по всему миру. В Америке 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.
"Что касается смертей, полагаю, это число составляет семь, как это ни прискорбно", - добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.