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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:29
https://ria.ru/20200518/1571641683.html
Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 150 тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569180087_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_2fe966457c9d0cad261ba3e45f5d5d5c.jpg
РИА Новости

Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 150 тысяч

20:29 18.05.2020
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© РИА Новости / Сертач КаярМужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
Мужчина в защитной маске в городе Диярбакыр
© РИА Новости / Сертач Каяр
АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1158, общее число заразившихся превысило 150 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1158 новых случаев, всего заразившихся - 150 593. Мы потеряли сегодня 31 пациента, всего умерших - 4171. Вылечились сегодня 1615 пациентов, всего - 111 577", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТурцияВ мире
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