Число заболевших COVID-19 в Турции превысило 150 тысяч

АНКАРА, 18 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1158, общее число заразившихся превысило 150 тысяч, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлены 1158 новых случаев, всего заразившихся - 150 593. Мы потеряли сегодня 31 пациента, всего умерших - 4171. Вылечились сегодня 1615 пациентов, всего - 111 577", - написал Коджа в Twitter.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.