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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:29
https://ria.ru/20200518/1571641638.html
ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507925_0:68:3072:1795_1036x0_80_0_0_a93c5a775e0efb107d897584189b2157.jpg
РИА Новости

ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19

20:29 18.05.2020
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© REUTERS / Brendan McDermidМедицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. США, в отличие от Китая, не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19 на Всемирной ассамблее здравоохранения, они были слишком заняты борьбой за расширение политического влияния в ВОЗ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
В понедельник стартовала 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По словам Вуйнович, атмосфера главного форума ВОЗ была беспрецедентно политизирована и наполнена конфронтационным содержанием со стороны США.
"Вашингтон, занятый по конъюнктурным соображениям поисками главного виновного в начале эпидемии, заранее уготовил эту роль своему основному геополитическому сопернику – Китаю", - сказала она в интервью "Российской газете".
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Представитель ВОЗ отметила, что, увлекшись борьбой за расширение собственного политического влияния в главной организации в области здравоохранения, "Вашингтон упустил главное - страдающим от COVID-19 людям по всему миру сегодня нужны не политические дрязги, а эффективные способы коллективной борьбы со смертельным недугом".
"В этом отношении у претендующих на глобальное лидерство США, оказавшихся не в состоянии справиться с инфекцией даже в собственной стране, конструктивных предложений не оказалось. В отличие от того же Китая, председатель которого в ходе сессии выдвинул амбициозные предложения по проведению всесторонней ревизии путей глобального реагирования на пандемии", - подчеркнула Вуйнович.
Кроме того, по ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о выделении 2 миллиардов долларов пострадавшим от COVID-19 странам и создании специализированного фонда медицинского оборудования для борьбы с инфекционными заболеваниями в будущем.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСШАВ мире
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