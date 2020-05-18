ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. США, в отличие от Китая, не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19 на Всемирной ассамблее здравоохранения, они были слишком заняты борьбой за расширение политического влияния в ВОЗ, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В понедельник стартовала 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

По словам Вуйнович, атмосфера главного форума ВОЗ была беспрецедентно политизирована и наполнена конфронтационным содержанием со стороны США.

"Вашингтон, занятый по конъюнктурным соображениям поисками главного виновного в начале эпидемии, заранее уготовил эту роль своему основному геополитическому сопернику – Китаю", - сказала она в интервью "Российской газете"

Представитель ВОЗ отметила, что, увлекшись борьбой за расширение собственного политического влияния в главной организации в области здравоохранения, "Вашингтон упустил главное - страдающим от COVID-19 людям по всему миру сегодня нужны не политические дрязги, а эффективные способы коллективной борьбы со смертельным недугом".

"В этом отношении у претендующих на глобальное лидерство США, оказавшихся не в состоянии справиться с инфекцией даже в собственной стране, конструктивных предложений не оказалось. В отличие от того же Китая, председатель которого в ходе сессии выдвинул амбициозные предложения по проведению всесторонней ревизии путей глобального реагирования на пандемии", - подчеркнула Вуйнович.

Кроме того, по ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о выделении 2 миллиардов долларов пострадавшим от COVID-19 странам и создании специализированного фонда медицинского оборудования для борьбы с инфекционными заболеваниями в будущем.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.