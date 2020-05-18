Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция

Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экономическая политика Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times

В отличие от других Скандинавских стран, Швеция вводила ограничения на уровне рекомендаций, нарушение которых не регулировалось на законодательном уровне. Власти приняли такое решение, чтобы поддержать экономику.

Как отмечает главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман, оценивать последствия пандемии рано. Аналитик допустила, что в итоге Швеция пострадает не меньше, чем остальные европейские страны.

"Экономическая активность в Швеции выглядит зловеще. Может быть, не так зловеще, как в других странах, но падение показателей было беспрецедентным", — заявил изданию Дэвид Оксли, старший аналитик Capital Economics.

Согласно прогнозам Riksbank, ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на семь-десять процентов, что, как пишет издание, является катастрофической цифрой для страны.

Тем не менее, аналитики отмечают, что на данном этапе в других европейских странах ситуация осложняется тем, что власти только начинают снимать ограничения и многое приходится запускать заново, в то время как Швеция не останавливала экономические процессы.

По данным ВОЗ , в Швеции коронавирусом заразились свыше 30 тысяч человек, умерли более 3600 пациентов. При этом в соседней Норвегии число инфицированных составляет 8197 человек, а в Финляндии — 6347. Количество жертв в обеих странах не превышает 300 человек.