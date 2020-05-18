Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:55
https://ria.ru/20200518/1571641602.html
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571449036_0:329:2777:1891_1036x0_80_0_0_424a4ed99a6301c3f4933fa76d453866.jpg
РИА Новости

Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным

20:25 18.05.2020 (обновлено: 20:55 18.05.2020)
53362
© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
© REUTERS / TT News Agency/ Fredrik Sandberg
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
В отличие от других Скандинавских стран, Швеция вводила ограничения на уровне рекомендаций, нарушение которых не регулировалось на законодательном уровне. Власти приняли такое решение, чтобы поддержать экономику.
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Вчера, 19:20Распространение нового коронавируса
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Как отмечает главный экономист Handelsbanken Кристина Ниман, оценивать последствия пандемии рано. Аналитик допустила, что в итоге Швеция пострадает не меньше, чем остальные европейские страны.
"Экономическая активность в Швеции выглядит зловеще. Может быть, не так зловеще, как в других странах, но падение показателей было беспрецедентным", — заявил изданию Дэвид Оксли, старший аналитик Capital Economics.
Согласно прогнозам Riksbank, ВВП Швеции в долгосрочной перспективе может сократиться на семь-десять процентов, что, как пишет издание, является катастрофической цифрой для страны.
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Вчера, 18:26Распространение нового коронавируса
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Тем не менее, аналитики отмечают, что на данном этапе в других европейских странах ситуация осложняется тем, что власти только начинают снимать ограничения и многое приходится запускать заново, в то время как Швеция не останавливала экономические процессы.
По данным ВОЗ, в Швеции коронавирусом заразились свыше 30 тысяч человек, умерли более 3600 пациентов. При этом в соседней Норвегии число инфицированных составляет 8197 человек, а в Финляндии — 6347. Количество жертв в обеих странах не превышает 300 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
31261615260
Обсудить 15
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗШвецияФинляндияНорвегияЭкономика
Популярные комментарии
в глазу бревна не видят, у Швеции соринку пытаются узреть
18 мая, 21:01
Иван Егоров
25100235
Свою ошибку наши нехотят признавать.
18 мая, 20:55
РРРеалист России
20200234
Рекомендуем
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Бортпроводник Максим Моисеев
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Курс рубля вырос вслед за нефтью
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Кадырова врач уволился сам
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Сотрудник полиции
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
Предметы для здорового образа жизни
Сбросивший 22 килограмма мужчина раскрыл секрет похудения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20В России снизилось число школьников с лишним весом, заявили в ВОЗ
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
Лента новостейМолния