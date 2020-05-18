Спецпредставитель США встретится с талибами и правительством Афганистана

"В ходе поездки посол Халилзад продолжит отстаивать мнение США, что лучший путь к завершению конфликта для всех сторон — сесть вместе за стол переговоров и договориться о соглашении относительно политического будущего Афганистана", - уточнили в госдепе.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.