Спецпредставитель США встретится с талибами и правительством Афганистана

ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад встретится в Катаре с представителями движения "Талибан", а в Афганистане — с представителями правительства страны, сообщил в заявлении госдепартамент США.
Согласно заявлению, Халилзад вылетел в регион еще в воскресенье по Вашингтону. Когда пройдут встречи, не уточняется.
"В Дохе посол Халилзад встретится с представителями "Талибана", чтобы обсудить реализацию соглашения США и "Талибана" и призвать к шагам, необходимым для начала внутриафганских переговоров, в том числе и к сокращению насилия", - говорится в сообщении.
В Кабуле Халилзад будет обсуждать "шаги, которые нужно предпринять правительству Афганистана для скорейшего начала внутриафганских переговоров", говорится в сообщении.
"В ходе поездки посол Халилзад продолжит отстаивать мнение США, что лучший путь к завершению конфликта для всех сторон — сесть вместе за стол переговоров и договориться о соглашении относительно политического будущего Афганистана", - уточнили в госдепе.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.