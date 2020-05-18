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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:45
https://ria.ru/20200518/1571641408.html
Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568905907_0:145:2784:1711_1036x0_80_0_0_ee13b9f0ee7939241a7efafd1eedb922.jpg
РИА Новости

Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России

20:45 18.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Банк России ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в РФ после ускорения показателя в апреле до 3,1%, однако по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения спроса из-за введения в стране ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.
По данным Росстата, в апреле 2020 года годовая инфляция составила 3,1%, что на 0,6 процентного пункта выше, чем в марте. В ЦБ отметили, что ускорение текущего роста цен носит временный характер и это связано с повышенным спросом на продукты питания и предметы первой необходимости в условиях введения в российских регионах режима самоизоляции, а также с произошедшим в первом квартале ослаблением рубля.
"В дальнейшем вероятно повышение годовой инфляции, в том числе вследствие выхода из расчета низких значений лета-осени 2019 года. В то же время по мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние снижения внутреннего и внешнего спроса вследствие ограничительных мер по борьбе с эпидемией коронавируса", - сказано в документе.
Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,8–4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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