В Саратовской области младенец умер от пневмонии

САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шестимесячный ребенок в понедельник скончался в Саратовской области от пневмонии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"Сегодня у нас произошла смерть шестимесячного ребенка от этой пневмонии", - сказал Костин на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании отметил, что этот случай требует расследования.
"Там особенные обстоятельства есть, поэтому это отдельный разговор, требующий отдельного расследования", - заявил вице-губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.