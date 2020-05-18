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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:16
https://ria.ru/20200518/1571641316.html
В Саратовской области младенец умер от пневмонии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Саратовской области младенец умер от пневмонии

20:16 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Шестимесячный ребенок в понедельник скончался в Саратовской области от пневмонии, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
"Сегодня у нас произошла смерть шестимесячного ребенка от этой пневмонии", - сказал Костин на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин на заседании отметил, что этот случай требует расследования.
"Там особенные обстоятельства есть, поэтому это отдельный разговор, требующий отдельного расследования", - заявил вице-губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьПроисшествия
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