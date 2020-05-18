Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко

Мурашко выступил в понедельник на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

"Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении

Он также отметил, что в России сегодня производится более 20 тест-систем для выявления коронавируса.

Пандемия коронавируса, впервые зафиксированного в Китае, охватила почти все страны мира. По информации ВОЗ, всего заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 311 тысяч скончались.

В России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.

Россиян попросили в период эпидемии не выходить из дома без крайней необходимости. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах.