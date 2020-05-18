Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T22:59
https://ria.ru/20200518/1571641283.html
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568749142_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_c56e32f02d5fc67bdced36da181c5347.jpg
РИА Новости

Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19

20:17 18.05.2020 (обновлено: 22:59 18.05.2020)
6418
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии"
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса в России планируется начать через месяц, сообщила пресс-служба Минздрава России со ссылкой на главу ведомства Михаила Мурашко.
Мурашко выступил в понедельник на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
"Ведется интенсивная работа над вакцинами для иммунопрофилактики заболевания, через месяц планируется начать их клиническое исследование", — сказал Мурашко, слова которого приводятся в сообщении.
Он также отметил, что в России сегодня производится более 20 тест-систем для выявления коронавируса.
Пандемия коронавируса, впервые зафиксированного в Китае, охватила почти все страны мира. По информации ВОЗ, всего заражены около четырех с половиной миллионов человек, из которых почти 311 тысяч скончались.
В России выявили 290 678 случаев COVID-19. Из этого числа 2722 пациента скончались, более 70 тысяч человек выздоровели.
Россиян попросили в период эпидемии не выходить из дома без крайней необходимости. Во многих регионах введен пропускной режим, в ряде субъектов необходимо носить маски в общественных местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пациенты с COVID-19 в палате центральной клинической больницы РЖД-Медицина в Москве
Вчера, 19:28
Прорывное лечение. Обнаружен способ спасения тяжелобольных COVID
602325120
Обсудить 4
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Молодой человек на велосипеде у информационных табло с курсом валют на Тверской улице в Москве
Курс рубля вырос вслед за нефтью
Студент обедает за компьютером
Названы ускоряющие старение продукты
Логотип Газпрома
"Газпром" начал проектные работы по газопроводу "Сила Сибири — 2"
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Кадырова врач уволился сам
Медсестра в защитном снаряжении у больницы Элмхерст в районе Квинс в Нью-Йорке
США отправят в Россию 200 аппаратов ИВЛ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Лента новостейМолния