Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 106 человек

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 106, за день до этого умерли 139 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

"Количество смертей все еще болезненно высоко, оно составляет 106. Но оно снизилось", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 83 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 23 - в домах престарелых. Как отметил Куомо, на прошлой неделе персонал домов престарелых обязали сдавать тест на коронавирус дважды в неделю.

По словам Куомо, число госпитализированных также снизилось по сравнению с предыдущим днем, хотя и ненамного. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.

По данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США зарегистрировали 18 937 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 996. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 808 человек, днем ранее сообщалось о 1224 летальных исходах. Всего в США за все время коронавирусом заразились 1 491 547 человека, скончались 89 666.