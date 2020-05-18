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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:12
https://ria.ru/20200518/1571641158.html
Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 106 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Жертвами COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки стали 106 человек

20:12 18.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки составило 106, за день до этого умерли 139 человек, заявил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
"Количество смертей все еще болезненно высоко, оно составляет 106. Но оно снизилось", - сказал Куомо в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.
Согласно графику, который продемонстрировал губернатор, 83 человека с диагнозом коронавирус скончались в госпиталях, еще 23 - в домах престарелых. Как отметил Куомо, на прошлой неделе персонал домов престарелых обязали сдавать тест на коронавирус дважды в неделю.
По словам Куомо, число госпитализированных также снизилось по сравнению с предыдущим днем, хотя и ненамного. В худшие дни в больницы поступали более 3 тысяч человек в день.
По данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки в США зарегистрировали 18 937 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 24 996. Жертвами коронавируса за последние сутки стали 808 человек, днем ранее сообщалось о 1224 летальных исходах. Всего в США за все время коронавирусом заразились 1 491 547 человека, скончались 89 666.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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