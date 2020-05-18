Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Еще 43 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 365, сообщил в понедельник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Восемнадцатого мая в Самарской области вылечились 43 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 365 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
В Самарской области подтверждено 1502 случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.