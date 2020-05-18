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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:08
https://ria.ru/20200518/1571641069.html
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571638715_0:189:1500:1033_1036x0_80_0_0_e667b806a394b1a72dee64b7f4d3d144.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области выросло до 365

20:08 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВодитель и врач в автомобиле скорой помощи
Водитель и врач в автомобиле скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Еще 43 жителя Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 365, сообщил в понедельник региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Восемнадцатого мая в Самарской области вылечились 43 пациента, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 365 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 38 человек выписали из больниц в Самаре и Тольятти, также выздоровели пять человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтверждено 1502 случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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