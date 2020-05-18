Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 99 человек

РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 99 и достигло 32 007 человек, следует из сводки службы гражданской обороны. Этот показатель под бьет рекорд по минимальному числу летальных исходов с введения карантина 11 марта.

С понедельника Италия сняла почти все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в начале и середине марта. Открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 451 до 225 886. Это также является рекордно низким показателем прироста с начала эпидемии. Накануне рост числа случаев составил 675.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2150 человек, их число достигло 125 176 .

Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 66 553 человек, за сутки это число сократилось на 1798 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1836 человека. Сразу четыре области страны сообщили о отсутствии новых случаев заражения. 84% зараженных находятся в условиях домашней изоляции без симптомов или с легкими признаками заболевания.