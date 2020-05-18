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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:08
https://ria.ru/20200518/1571641043.html
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 99 человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1036x0_80_0_0_1b5eaeec3030f3a04cb64239598e528e.jpg
РИА Новости

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 99 человек

20:08 18.05.2020
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CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
Автомобили скорой помощи во Флоренции, Италия
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
РИМ, 18 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки составило 99 и достигло 32 007 человек, следует из сводки службы гражданской обороны. Этот показатель под бьет рекорд по минимальному числу летальных исходов с введения карантина 11 марта.
С понедельника Италия сняла почти все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса в начале и середине марта. Открылись магазины розничной торговли, рестораны и бары, парикмахерские. Разрешено передвижение в границах одного региона без подтверждающих необходимость поездки документов.
Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло на 451 до 225 886. Это также является рекордно низким показателем прироста с начала эпидемии. Накануне рост числа случаев составил 675.
Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2150 человек, их число достигло 125 176 .
Зараженными коронавирусом на данный момент считаются 66 553 человек, за сутки это число сократилось на 1798 случаев, свидетельствует документ. Накануне сообщалось о снижении числа инфицированных на 1836 человека. Сразу четыре области страны сообщили о отсутствии новых случаев заражения. 84% зараженных находятся в условиях домашней изоляции без симптомов или с легкими признаками заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоИталияВ мире
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