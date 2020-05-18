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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:02
https://ria.ru/20200518/1571640934.html
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
https://cdn23.img.ria.ru/images/19716/02/197160222_0:170:2954:1832_1036x0_80_0_0_4c44a8c33396d9abbf150c13c129f7a3.jpg
РИА Новости

В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет

20:02 18.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Первенцев / Перейти в фотобанкВид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
Вид на Пермский театр оперы и балета и на реку Каму
© РИА Новости / Владимир Первенцев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 18 мая - РИА Новости. Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
"Изменения в указ внесены 18 мая: режим строгой самоизоляции по-прежнему должны соблюдать лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями. Он сохраняется для них на всех трех этапах изменения ограничений в регионе. Большим упущением было не прописать эти детали сразу", — цитирует врио губернатора Дмитрия Махонина пресс-служба краевой администрации.
Ранее минздрав указывал, что люди пенсионного возраста и жители с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы в период пандемии COVID-19. Большая часть смертей от коронавируса связана именно с сопутствующими тяжелыми хроническими заболеваниями.
Представителям старшего поколения разрешили выходить только в ближайшие магазин, банк и на почту, для обращения за медпомощью. Также они могут ездить на дачные участки. Во всех случаях необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты.
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Режим строгой самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом введен в Пермском крае 2 апреля. Власти смягчили ограничительные меры 12 мая: жителям разрешили прогулки в одиночку или с членами семьи, занятия спортом на улице, открыли магазины малой площади, парикмахерские, МФЦ и некоторые организации.
По данным краевого минздрава, общее число заболевших коронавирусом в регионе достигло 1073, выздоровели 527 пациентов, 29 скончались, на домашнем карантине остаются около 1,5 тысячи жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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