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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T20:00
https://ria.ru/20200518/1571640893.html
ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

ВОЗ оценила действия российских медиков в борьбе с коронавирусом

20:00 18.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Система здравоохранения в России не оказалась перегруженной в связи с распространением коронавируса: в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране", - сказала Вуйнович в интервью "Российской газете".
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Карта распространения нового коронавируса в России
По ее словам, в РФ очень сильная эпидемиологическая служба, она сразу начала заниматься сдерживанием вируса, что и помогло предотвратить вспышку внутри страны.
"Очень важно отметить, что благодаря грамотным действиям эпидемиологической службы ваша система здравоохранения не оказалась перегруженной. Хватает и оборудования для искусственной вентиляции легких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль. Благодаря этому мы надеемся, что снижение заболеваемости будет устойчивым", - добавила представитель ВОЗ.
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Она уточнила, что об устойчивом процессе снижения заражения COVID-19 можно будет говорить, когда 2-3 недели будет фиксироваться стабильное снижение новых выявленных случаев.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
По данным на 18 мая, суточный прирост новых случаев коронавируса в России опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число зараженных достигло 290 678. За сутки в стране скончался 91 человек с COVID-19, за все время - 2 722.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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