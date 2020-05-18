В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 57 тысяч

ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания Число случаев заболевания коронавирусом растет в Саудовской Аравии стремительными темпами, несмотря на введенные властями ограничения, за последние сутки выявили более 2,5 тысячи инфицированных, сообщил в понедельник представитель саудовского министерства здравоохранения Мухаммед аль-Абдель Али. Его слова привел телеканал " Аль-Арабия ".

"За последние сутки число заболевших возросло на 2593 человека, достигнув 57 345 человек с начала пандемии, 44% заболевших - саудовские подданные, 56% - проживающие в стране иностранцы. Умерли еще восемь человек, общее число смертей таким образом составило 320", - отметил представитель министерства. По его словам, до настоящего момента выздоровели более 25,7 тысячи человек, то есть 47% от заболевших.

С начала пандемии саудовские специалисты взяли тесты на коронавирус у более чем 586 тысяч человек, каждый день анализ сдают от 15 до 18 тысяч человек, и власти хотят удвоить это число.

В результате резкого увеличения числа заболевших власти королевства распорядились ввести полный комендантский час по всей стране в течение пяти праздничных дней по окончанию месяца мусульманского поста Рамадана.