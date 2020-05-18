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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:55
https://ria.ru/20200518/1571640805.html
В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 57 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Саудовской Аравии число заразившихся коронавирусом превысило 57 тысяч

19:56 18.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ДОХА, 18 мая - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом растет в Саудовской Аравии стремительными темпами, несмотря на введенные властями ограничения, за последние сутки выявили более 2,5 тысячи инфицированных, сообщил в понедельник представитель саудовского министерства здравоохранения Мухаммед аль-Абдель Али. Его слова привел телеканал "Аль-Арабия".
"За последние сутки число заболевших возросло на 2593 человека, достигнув 57 345 человек с начала пандемии, 44% заболевших - саудовские подданные, 56% - проживающие в стране иностранцы. Умерли еще восемь человек, общее число смертей таким образом составило 320", - отметил представитель министерства. По его словам, до настоящего момента выздоровели более 25,7 тысячи человек, то есть 47% от заболевших.
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Скорость распространения нового коронавируса
С начала пандемии саудовские специалисты взяли тесты на коронавирус у более чем 586 тысяч человек, каждый день анализ сдают от 15 до 18 тысяч человек, и власти хотят удвоить это число.
В результате резкого увеличения числа заболевших власти королевства распорядились ввести полный комендантский час по всей стране в течение пяти праздничных дней по окончанию месяца мусульманского поста Рамадана.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаудовская АравияВ мире
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