В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

Игра в мутации. Пока делают вакцину на один штамм, поспевают другие Ученые работают сейчас над созданием вакцины против COVID-19. Важно, чтобы они не прекратили работу, когда эпидемия сойдет на нет, как это было с SARS в 2002 году. Тогда во время вспышки пневмонии вакцину тоже делали, но не доделали. А сейчас она бы очень пригодилась.