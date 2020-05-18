В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.
В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
На начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний начнется в июле.
Агентство Reuters отмечает, что после публикации коммюнике стоимость акций компании подскочила на 25%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
17 мая, 12:00АкцентыИгра в мутации. Пока делают вакцину на один штамм, поспевают другиеУченые работают сейчас над созданием вакцины против COVID-19. Важно, чтобы они не прекратили работу, когда эпидемия сойдет на нет, как это было с SARS в 2002 году. Тогда во время вспышки пневмонии вакцину тоже делали, но не доделали. А сейчас она бы очень пригодилась.