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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:19
https://ria.ru/20200518/1571640716.html
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях

19:53 18.05.2020 (обновлено: 23:19 18.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.
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В заявлении Moderna отмечается, что после приема вакцины mRNA-1273 количество антител участников испытаний в зависимости от дозы препарата или превышало соответствующий показатель в крови людей, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
На начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Компания планирует, что завершающая стадия для финализации протокола клинических испытаний начнется в июле.
Агентство Reuters отмечает, что после публикации коммюнике стоимость акций компании подскочила на 25%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заражения, свыше 311 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗСШАОбщество
Популярные комментарии
В США вакцины испытывают на добровольцах и, обычно, в роли них выступают безнадежные больные, у которых появляется надежда выжить и даже заработать денег. Так что не такие уж они и фашисты. А вообще, молодцы. Умеют делать хорошие самолеты, телефоны, программное обеспечение, машины, медицина на должном уровне. Просто молодцы.
18 мая, 21:03
nnemetsms
8210028
Хорошие самолёты критически важные компоненты которых аутсорсят в Индию а они потом бьются? Телефоны это которые? Вы имели в виду их единственный телефон с конским ценником но без открытых интерфейсов? Такие хорошие машины что автомобильный Детройт фактически перестал существовать? Медицина вообще ЛОЛ, в общем всюду мимо. Правда Америка все ещё производит зелёную бумагу и оружие для поддержки ее курса это да.
18 мая, 21:24
Grim Raz0r
2500001
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