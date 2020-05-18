ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах

"Перед каждой камерой таблички целесообразно устанавливать за городом и на трассах. В Москве 2,5 тысячи камер. Все их можно увидеть на открытых ресурсах - навигаторе, сайтах транспортного комплекса. Появление дополнительных табличек только "засорит" облик города, у нас и так достаточно дорожных знаков, и мы сейчас идём по пути их оптимизации", - рассказали в ЦОДД.