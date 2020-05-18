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2020-05-18T19:45
https://ria.ru/20200518/1571640375.html
ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах
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РИА Новости

ЦОДД оценил целесообразность установки знаков о камерах

19:44 18.05.2020 (обновлено: 19:45 18.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкНовая разметка и знак фотовидеофиксации на российских дорогах
Новая разметка и знак фотовидеофиксации на российских дорогах
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Предложение установить информирующие знаки до и после камер, фиксирующих среднюю скорость движения машин, целесообразно на трассах, а в Москве такие знаки засорят облик города, заявили РИА Новости в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Ранее в СМИ появилась информация, что "Общероссийский народный фронт" предложил ввести новые дорожные знаки, информирующие водителей о дорожных камерах: "Зона автоматического контроля" и "Конец зоны автоматического контроля" - специальные таблички на участках дорог, где камеры фиксируют среднюю скорость движения.
"Перед каждой камерой таблички целесообразно устанавливать за городом и на трассах. В Москве 2,5 тысячи камер. Все их можно увидеть на открытых ресурсах - навигаторе, сайтах транспортного комплекса. Появление дополнительных табличек только "засорит" облик города, у нас и так достаточно дорожных знаков, и мы сейчас идём по пути их оптимизации", - рассказали в ЦОДД.
В ведомстве отметили, что большое количество знаков отвлекает водителя от дороги, что доказывают различные международные исследования, поэтому во многих европейских странах, где безопасность на дорогах на высоком уровне, идут по пути сокращения числа знаков.
Комплекс автофиксации нарушений ПДД
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5000214
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Общероссийский народный фронтМоскваОбщество
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