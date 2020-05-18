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Молдавия упустила возможность получить российский кредит, считает премьер
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РИА Новости

Молдавия упустила возможность получить российский кредит, считает премьер

19:44 18.05.2020
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© Sputnik / Родион ПрокаПремьер-министр Молдавии Ион Кику
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
© Sputnik / Родион Прока
КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Премьер Молдавии Ион Кику заявил, что власти республики упустили возможность получить российский кредит на выгодных условиях и нет гарантий, то Россия захочет возобновлять переговоры.
"Мы упустили возможность получить деньги на выгодных условиях, но сейчас мы направили письмо руководству России и попросили возобновить переговоры. У меня нет убежденности, что РФ захочет вернуться к переговорам", - заявил Кику в эфире телеканала TVR Moldova.
Премьер отметил, что сейчас власти Молдавии вынуждены искать другие источники финансирования, чтобы покрыть дефицит бюджета.
Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Президент Игорь Додон сообщил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.
Ранее Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.
Молдавские оппозиционеры, по инициативе которых КС республики аннулировал соглашение, заявляли, что соглашение о кредите является неконституционным актом, противоречит экономическим интересам республики и нацелено послужить Додону во время избирательной кампании перед президентскими выборами, которые пройдут осенью.
Триумфальная арка в Кишиневе
7 мая, 11:29
В Молдавии один из судей КС взял самоотвод по делу о российском кредите
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