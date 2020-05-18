Молдавия упустила возможность получить российский кредит, считает премьер

КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Премьер Премьер Молдавии Ион Кику заявил, что власти республики упустили возможность получить российский кредит на выгодных условиях и нет гарантий, то Россия захочет возобновлять переговоры.

"Мы упустили возможность получить деньги на выгодных условиях, но сейчас мы направили письмо руководству России и попросили возобновить переговоры. У меня нет убежденности, что РФ захочет вернуться к переговорам", - заявил Кику в эфире телеканала TVR Moldova

Премьер отметил, что сейчас власти Молдавии вынуждены искать другие источники финансирования, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Конституционный суд Молдавии 7 мая признал неконституционным соглашение о получении республикой кредита от РФ в размере 200 миллионов евро. Президент Игорь Додон сообщил, что власти намерены возобновить переговоры с властями России о финансовой поддержке.

Ранее Додон сообщил, что Молдавия может столкнуться с серьезными экономическими проблемами, если не получит кредит от РФ, в частности, может возникнуть сложность с выплатами зарплат и пенсий.