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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:35
https://ria.ru/20200518/1571640182.html
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

19:38 18.05.2020 (обновлено: 23:35 18.05.2020)
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Саратовской области спустя шесть дней отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек из-за роста числа заболевших COVID-19, сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.
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"Мы ранее определяли (разрешение на) занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки — вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить. Это вынужденная мера", — сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели — 463.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСаратовская областьВольский районАткарский районОбщество
Популярные комментарии
А огласите статистику какой процент заболел из тех кто выходил на спорт площадки, а какой процент заболевших из сидевших дома?
18 мая, 22:08
Чирков Сергей
3200008
Погуляли 6 деньков и хватит! Хорошего понемногу!
18 мая, 20:36
Mihail Zapravdin
7111105
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