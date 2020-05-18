В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом

САРАТОВ, 18 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Правительство Правительство Саратовской области спустя шесть дней отменило разрешение на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек из-за роста числа заболевших COVID-19 , сообщил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Власти Саратовской области 12 мая после полутора месяцев обязательной самоизоляции разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции пять метров, а также прогулки не более двух человек вместе.

"Мы ранее определяли (разрешение на) занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки — вынуждены с сегодняшнего дня эту меру отменить. Это вынужденная мера", — сказал Стрелюхин в понедельник на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Всего в области лабораторно подтвержден 1871 случай заражения коронавирусом, в том числе 117 за последние сутки. Скончались 39 пациентов с COVID-19, выздоровели — 463.

Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, при этом человек должен быть в маске. В области введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский, Самойловский и Новоузенский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района , а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.