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2020-05-18T19:44
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На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома
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РИА Новости

На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома

19:35 18.05.2020 (обновлено: 19:44 18.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Мужчина открыл стрельбу из, предположительно, охолощенного оружия из окна дома на улице Малышева на юго-востоке Москвы, никто не пострадал, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"На службу 02 поступило сообщение о звуках выстрелов на улице Малышева. На место незамедлительно выехал наряд сотрудников полиции. По прибытии было установлено, что из окна квартиры неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов вверх, предположительно, из охолощенного оружия. Пострадавших от выстрелов нет", - сказал Васенин.
По его словам, по этому факту проводится проверка.
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Владимир ВасенинМоскваПроисшествия
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