На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома

"На службу 02 поступило сообщение о звуках выстрелов на улице Малышева. На место незамедлительно выехал наряд сотрудников полиции. По прибытии было установлено, что из окна квартиры неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов вверх, предположительно, из охолощенного оружия. Пострадавших от выстрелов нет", - сказал Васенин.