В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 160

ЛОНДОН, 18 мая – РИА Новости, Мария Табак. Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 160, до 34 796 человек, количество выявленных заболевших выросло на 2684, до 246 406, говорится в переданном в РИА Новости сообщении минздрава.
Днем ранее число скончавшихся за сутки в Великобритании составило 170 человек, новых случаев заболевания – 3 142.
В выходные статистика обычно лучше, чем в другие дни, поскольку система подсчета работает не в полную силу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.