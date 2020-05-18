Минздрав будет отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ поручило Минздраву в течение 6 месяцев отслеживать применение правил дистанционной продажи лекарств и представить доклад о результатах, сообщает пресс-служба кабмина.

"Министерству здравоохранения поручено в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утвержденных правил и представить в правительство доклад о результатах", - говорится в сообщении.