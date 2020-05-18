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Минздрав будет отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн
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РИА Новости

Минздрав будет отслеживать применение правил продажи лекарств онлайн

19:27 18.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Правительство РФ поручило Минздраву в течение 6 месяцев отслеживать применение правил дистанционной продажи лекарств и представить доклад о результатах, сообщает пресс-служба кабмина.
В понедельник правительство утвердило правила дистанционной продажи и доставки лекарств.
"Министерству здравоохранения поручено в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утвержденных правил и представить в правительство доклад о результатах", - говорится в сообщении.
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