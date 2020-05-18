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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:23
https://ria.ru/20200518/1571639636.html
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/109615/63/1096156331_0:382:2048:1534_1036x0_80_0_0_ed4df4304b13d1805e3824c09201f17f.jpg
РИА Новости

В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч

19:23 18.05.2020
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© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде
© Flickr / Halton Region EMS
Карета скорой помощи в Канаде. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 77 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 76 193 зараженных. За последние сутки было зафиксировано 1 113 новых случаев, общее число заражений достигло 77 306. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 103 и достигло 5 805. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (42 920) и Онтарио (22 957).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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