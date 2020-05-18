В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Канаде превысило 77 тысяч, скончались более 5,8 тысячи человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Днем ранее сообщалось о 76 193 зараженных. За последние сутки было зафиксировано 1 113 новых случаев, общее число заражений достигло 77 306. Количество летальных исходов за сутки увеличилось на 103 и достигло 5 805. Наибольшее число зараженных выявлено в провинциях Квебек (42 920) и Онтарио (22 957).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения, свыше 307 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.