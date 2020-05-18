В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Парикмахерские и салоны красоты в Кировской области смогут возобновить работу по предварительной записи с 21 мая, фитнес-центры откроются для индивидуальных занятий, сообщил глава региона Игорь Васильев. Соответствующие дополнения будут внесены в постановление правительства области на основании решения, принятого на заседании оперативного штаба в понедельник.
"С 21 мая смогут возобновить работу организации, предоставляющие парикмахерские услуги, услуги педикюра и маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах, только по предварительной записи при условии строжайшего соблюдения требований Роспотребнадзора", - написал Васильев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, также откроются фитнес-центры, но только для индивидуальных занятий с тренером. Будет обязательной бесконтактная термометрия посетителей, соблюдение дистанцирования и масочного режима персоналом, подчеркнул Васильев.
"Жителям области настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты на остановках общественного транспорта и при нахождении в транспорте и легковом такси; при посещении объектов торговли, в том числе аптек; при посещении медицинских организаций; при нахождении на территории любых организаций, деятельность которых не приостановлена", - отметил глава региона.
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