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2020-05-18T19:35
https://ria.ru/20200518/1571639610.html
В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты
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РИА Новости

В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты

19:23 18.05.2020 (обновлено: 19:35 18.05.2020)
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© Fotolia / nagaetsСтрижка в салоне
Стрижка в салоне
© Fotolia / nagaets
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Парикмахерские и салоны красоты в Кировской области смогут возобновить работу по предварительной записи с 21 мая, фитнес-центры откроются для индивидуальных занятий, сообщил глава региона Игорь Васильев. Соответствующие дополнения будут внесены в постановление правительства области на основании решения, принятого на заседании оперативного штаба в понедельник.
"С 21 мая смогут возобновить работу организации, предоставляющие парикмахерские услуги, услуги педикюра и маникюра в салонах красоты, парикмахерских, косметических салонах, спа-салонах, только по предварительной записи при условии строжайшего соблюдения требований Роспотребнадзора", - написал Васильев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
По его словам, также откроются фитнес-центры, но только для индивидуальных занятий с тренером. Будет обязательной бесконтактная термометрия посетителей, соблюдение дистанцирования и масочного режима персоналом, подчеркнул Васильев.
"Жителям области настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты на остановках общественного транспорта и при нахождении в транспорте и легковом такси; при посещении объектов торговли, в том числе аптек; при посещении медицинских организаций; при нахождении на территории любых организаций, деятельность которых не приостановлена", - отметил глава региона.
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Снятие ограничений не коснется города Вятские Поляны, а также Вятскополянского и Малмыжского районов, где продолжается прирост числа заболевших коронавирусом.
Всего в Кировской области зарегистрировано 1028 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 591 пациент выздоровел и выписан, пять человек скончались, 393 человека продолжают лечение в инфекционных госпиталях. На дому наблюдается 3362 человека, не имеющих признаков респираторных заболеваний.РИА Новости - Салоны красоты в Кировской области начнут принимать клиентов по записи с 21 мая, фитнес-центры откроются для индивидуальных занятий - губернатор
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