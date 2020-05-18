В Кировской области возобновят работу фитнес-центры и салоны красоты

Посткарантинная реальность: онлайн и кино, и театр, и фитнес COVID-19 кардинально изменит поведенческую модель. Не только рукопожатия и тесные объятия канут в лету, изменятся и ставшие привычными развлечения. В их число попадут кинотеатры и спортзалы. Тем временем, уже названы условия, при которых такие места досуга возобновят работу.