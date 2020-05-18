Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:21
https://ria.ru/20200518/1571639555.html
Сын Трампа считает, что тема коронавируса исчезнет в США после выборов
https://cdn22.img.ria.ru/images/148432/07/1484320761_0:0:3500:1969_1036x0_80_0_0_1e6ce5d6de0b3809853c8fedf06ef721.jpg
РИА Новости

Сын Трампа считает, что тема коронавируса исчезнет в США после выборов

19:21 18.05.2020
795
© AP Photo / Richard DrewЭрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
Эрик Трамп в Trump Tower в Нью-Йорке
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сын действующего президента-республиканца США Эрик Трамп заявил, что демократы используют ситуацию с коронавирусом в политических целях и эта тема исчезнет из актуальной повестки после ноябрьских выборов главы государства.
По мнению Трампа-младшего, основной соперник его отца - демократ Джо Байден - "обожает" пандемию коронавируса, поскольку она позволяет ему избежать поездок по стране в рамках избирательной кампании.
"Байден не может выйти на сцену без того, чтобы не ляпнуть что-то ужасное... Они думают, что отнимают мощнейший инструмент Дональда Трампа, который способен в любой момент собрать на арене 50 тысяч человек. Джо Байден не способен собрать 10 человек в комнате", - заявил Эрик Трамп в эфире телеканала Fox News.
"Вы увидите, они будут эксплуатировать (ситуацию) каждый день до 3 ноября. А после этого вирус волшебным образом внезапно исчезнет..." - добавил сын президента.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в представителями СМИ в Белом доме в Вашингтоне
17 мая, 22:38Распространение нового коронавируса
Трамп ответил Обаме на критику мер по борьбе с коронавирусом
Как сообщает издание USA Today, представители штаба Байдена уже отреагировали на критику. Пресс-секретарь кампании Кейт Бедингфилд напомнила статистику жертв по коронавирусу в США, заявив, что слова Трампа-младшего о коронавирусе как "политическом розыгрыше" являются "ошеломляюще безрассудными".
Взаимная критика демократов и Трампа проходит на фоне продолжающейся предвыборной кампании, которая из-за пандемии коронавируса серьезно ограничена. В частности, в стране отменены предвыборные митинги. Выборы президента США пройдут 3 ноября, Трамп планирует избираться на второй четырехлетний срок. Его оппонентом от демократов почти наверняка будет бывший вице-президент Джо Байден.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
6192003
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эрик ТрампКоронавирусыДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган вновь ввел в Турции комендантский час из-за коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
В США заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях
Президент США Дональд Трамп на заводе Honeywell, который производит защитные маски, в Фениксе, штат Аризона
Трамп пообещал "важные объявления" о вакцине от коронавируса
Медицинские работники доставляют пациента в центр неотложной помощи в Нью-Йорке
ВОЗ: США не представили конструктивных предложений по борьбе с COVID-19
Флаг крымских татар
Представитель крымских татар назвал обещания Зеленского пустословием
Лондон
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 160
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Кадырова врач уволился сам
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия упустила возможность получить российский кредит, считает премьер
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
Президент США Дональд Трамп
Трамп раскритиковал расследование о выгуле собаки Помпео его сотрудниками
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 77 тысяч
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Лента новостейМолния