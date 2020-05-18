Сын Трампа считает, что тема коронавируса исчезнет в США после выборов

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сын действующего президента-республиканца Сын действующего президента-республиканца США Эрик Трамп заявил, что демократы используют ситуацию с коронавирусом в политических целях и эта тема исчезнет из актуальной повестки после ноябрьских выборов главы государства.

По мнению Трампа-младшего, основной соперник его отца - демократ Джо Байден - "обожает" пандемию коронавируса, поскольку она позволяет ему избежать поездок по стране в рамках избирательной кампании.

"Байден не может выйти на сцену без того, чтобы не ляпнуть что-то ужасное... Они думают, что отнимают мощнейший инструмент Дональда Трампа , который способен в любой момент собрать на арене 50 тысяч человек. Джо Байден не способен собрать 10 человек в комнате", - заявил Эрик Трамп в эфире телеканала Fox News

"Вы увидите, они будут эксплуатировать (ситуацию) каждый день до 3 ноября. А после этого вирус волшебным образом внезапно исчезнет..." - добавил сын президента.

Как сообщает издание USA Today, представители штаба Байдена уже отреагировали на критику. Пресс-секретарь кампании Кейт Бедингфилд напомнила статистику жертв по коронавирусу в США, заявив, что слова Трампа-младшего о коронавирусе как "политическом розыгрыше" являются "ошеломляюще безрассудными".

Взаимная критика демократов и Трампа проходит на фоне продолжающейся предвыборной кампании, которая из-за пандемии коронавируса серьезно ограничена. В частности, в стране отменены предвыборные митинги. Выборы президента США пройдут 3 ноября, Трамп планирует избираться на второй четырехлетний срок. Его оппонентом от демократов почти наверняка будет бывший вице-президент Джо Байден.