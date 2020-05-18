Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

В одном из городов провинции Цзилинь власти решили закрыть все жилые комплексы, где есть новые случаи коронавируса. При этом только один из членов семьи сможет выезжать за покупками — на два часа каждые два дня, пишет агентство. Кроме того, в регионе закрыты большинство сервисов доставки, а в аптеках перестали продавать противотуберкулезные препараты, чтобы люди не смогли скрыть свои симптомы и заняться самолечением.