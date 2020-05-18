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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T23:43
https://ria.ru/20200518/1571639516.html
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814516_0:0:3240:1824_1036x0_80_0_0_8dd30c7c4debb30096586fd3b7600d98.jpg
РИА Новости

Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин

19:20 18.05.2020 (обновлено: 23:43 18.05.2020)
244472
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Как передает агентство, власти ввели жесткие карантинные меры на северо-востоке страны. В провинции Цзилинь прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали граждан.
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"Эти жесткие ограничения встревожили множество местных жителей, которые считали, что худшая часть эпидемии в стране осталась позади", — говорится в материале.
По информации Bloomberg, в провинции зафиксировали 34 новых случая COVID-19, и новые ограничения свидетельствуют о страхе китайских властей перед возможностью второй волны эпидемии.
"Это также признак того, насколько хрупким будет процесс возвращения к обычной жизни в Китае и других странах, поскольку даже малейший намек на новую вспышку инфекции может побудить к возвращению строгой изоляции", — отмечается в статье.
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В одном из городов провинции Цзилинь власти решили закрыть все жилые комплексы, где есть новые случаи коронавируса. При этом только один из членов семьи сможет выезжать за покупками — на два часа каждые два дня, пишет агентство. Кроме того, в регионе закрыты большинство сервисов доставки, а в аптеках перестали продавать противотуберкулезные препараты, чтобы люди не смогли скрыть свои симптомы и заняться самолечением.
Коронавирус SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) впервые был выявлен в конце декабря года в китайском Ухане. В начале марта Всемирная организация здравоохранения признала его вспышку пандемией. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,6 миллиона человек, более 311 тысяч умерли.
За время эпидемии в Китае было выявлено 82 954 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 78 227 человек выздоровели, 4633 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЦзилиньКитайВ мире
Популярные комментарии
И понеслось... Зато мы уже все победили
18 мая, 20:12
Алексей Павловский
9645341436
Что бы остановить SARS CoV2 нужно всего 3 недели жесткого карантина, всем нужно просто замереть на своих местах и не двигаться и всех кто заболел в период карантина увозят и все! 3 недели всего, но жесткого, никто не должен бегать как тараканы, люди должны быть сами с собой 3 недели, по другому остановить SARS CoV2 невозможно(
18 мая, 20:43
Рустем Дашкин
1333421365
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