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Распространение нового коронавируса
2020-05-18T19:19
https://ria.ru/20200518/1571639318.html
В Коми объяснили увеличение коэффициента распространения COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Коми объяснили увеличение коэффициента распространения COVID-19

19:19 18.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Коэффициент распространения коронавируса в Коми в понедельник достиг показателя 2,3 из-за вспышек COVID-19 в вахтовых поселках, сообщил врио главы республики Владимир Уйба.
Для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1.
"Если 14 мая он (коэффициент распространения коронавируса – ред.) у нас был 0,5, то 16 мая – 1,02, 17 мая – 1,3 и сегодня – 2,3… Мы понимаем, почему это происходит, это вахты дают нам постоянно дополнительные положительные случаи", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в понедельник.
По словам Уйбы, сейчас в республики локализованы пять очагов COVID-19 в вахтовых поселках. При этом общий прирост числа заболевших из-за этих вспышек будет наблюдаться "еще несколько дней", отметил руководитель региона.
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"Мы все-таки предполагаем, что 20 (мая) наступит перелом и к 21 числу начнется снижение. Мы так прогнозируем и на это надеемся", - сказал Уйба, добавив, что это позволит продолжить смягчение ограничений по коронавирусу.
В середине мая вспышка коронавирусной инфекции среди вахтовиков была зафиксирована в Усинске. По данным Усинской центральной больницы, на понедельник в городе выявлено 90 инфицированных. При этом в инфекционном отделении находятся 39 человек. Также 8 и 9 мая появились очаги в поселке Чикшино Печорского района и городе Микунь Усть-Вымского района.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на понедельник в Коми подтверждено 968 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 37 случаев. Выздоровели 418 человек. По количеству выявленных случаев коронавируса республика занимает 54-е место среди российских регионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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