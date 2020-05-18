В Коми объяснили увеличение коэффициента распространения COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Коэффициент распространения коронавируса в Коми в понедельник достиг показателя 2,3 из-за вспышек COVID-19 в вахтовых поселках, сообщил врио главы республики Коэффициент распространения коронавируса в Коми в понедельник достиг показателя 2,3 из-за вспышек COVID-19 в вахтовых поселках, сообщил врио главы республики Владимир Уйба

Для начала первого этапа отмены ограничений, введенных из-за коронавируса, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1.

"Если 14 мая он (коэффициент распространения коронавируса – ред.) у нас был 0,5, то 16 мая – 1,02, 17 мая – 1,3 и сегодня – 2,3… Мы понимаем, почему это происходит, это вахты дают нам постоянно дополнительные положительные случаи", - сказал Уйба в ежедневном видеообращении к жителям Коми в понедельник.

По словам Уйбы, сейчас в республики локализованы пять очагов COVID-19 в вахтовых поселках. При этом общий прирост числа заболевших из-за этих вспышек будет наблюдаться "еще несколько дней", отметил руководитель региона.

"Мы все-таки предполагаем, что 20 (мая) наступит перелом и к 21 числу начнется снижение. Мы так прогнозируем и на это надеемся", - сказал Уйба, добавив, что это позволит продолжить смягчение ограничений по коронавирусу.

В середине мая вспышка коронавирусной инфекции среди вахтовиков была зафиксирована в Усинске . По данным Усинской центральной больницы, на понедельник в городе выявлено 90 инфицированных. При этом в инфекционном отделении находятся 39 человек. Также 8 и 9 мая появились очаги в поселке Чикшино Печорского района и городе Микунь Усть-Вымского района.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора , на понедельник в Коми подтверждено 968 случаев COVID-19, прирост за сутки составил 37 случаев. Выздоровели 418 человек. По количеству выявленных случаев коронавируса республика занимает 54-е место среди российских регионов.