Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-18T21:24
https://ria.ru/20200518/1571639281.html
В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Кадырова врач уволился сам
https://cdn21.img.ria.ru/images/106188/46/1061884662_0:10:3076:1740_1036x0_80_0_0_c3ac08e48e0ca318b9cfb693bb5b38ad.jpg
РИА Новости

В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Кадырова врач уволился сам

19:18 18.05.2020 (обновлено: 21:24 18.05.2020)
4672
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва" объяснил слова главы республики Рамзана Кадырова об увольнении врачей Гудермесской больницы.
По словам Умарова, глава региона не требовал увольнять медиков.
"Просто он сказал о том, что эти врачи заслуживают на самом деле", — сказал чиновник.
Он пояснил, что Кадыров имел в виду рентгенолога Гудермесской больницы. По словам Умарова, тот не имел отношения к лечению от COVID-19 и не мог знать о ситуации с обеспечением больницы средствами защиты.
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
17 мая, 15:53Распространение нового коронавируса
Медики заступились за уволенного главврача армавирской больницы
"Параллельно с этим были фейковые сообщения женщин, одной или двух, о том, что там якобы умерла женщина в отделении, которая совершенно благополучно идет на поправку", — рассказал министр. Он добавил, что такие сообщения возмутили сына пациентки.
Умаров заявил, что от врача-рентгенолога никто не требовал уволиться и что его не принуждали к этому. Он считает, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, никто бы не стал лишать медика работы.
"Но он сам добровольно написал заявление и, насколько нам известно, принял решение уволиться из этой больницы, потому что ему после всего, что произошло, коллегам смотреть в глаза не очень к месту", — сказал министр.
Он также заявил, что в Чечне хватает средств защиты и оборудования для борьбы с коронавирусом и лечением больных.
Медицинские работники
16 мая, 16:47Распространение нового коронавируса
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Ранее в соцсетях и мессенджерах появились аудио- и видеосообщения, в которых сотрудники Гудермесской районной больницы утверждали, что учреждение перепрофилируют для принятия больных COVID-19, но при этом они не обеспечены средствами защиты, а администрация больницы в ответ на их претензии грубо обращается с коллегами.
После публикации записей и проведенной проверки был уволен главврач больницы. Выяснилось, что руководство учреждения ненадлежащим образом информировало персонал о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы, и наличии необходимых запасов медицинских изделий.
Позднее авторы сообщений в соцсетях, медсестры и врачи больницы, в эфире телевидения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о наличии средств защиты.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
2318324102
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Джамбулат УмаровЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Рекомендуем
Пассажиры в медицинских масках в переходе метро Гонконга
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Плакат с напоминанием о социальной дистанции на фасаде дома в Стокгольме, Швеция
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Логотип компании Apple в Нью-Йорке
МИД прокомментировал обвинения в адрес Apple в сговоре с Россией
Бортпроводник Максим Моисеев
Отец отсудил недвижимость у семьи погибшего в Шереметьево бортпроводника
Сотрудник полиции
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Медицинские сотрудники в защитных костюмах, доставляют пациента в больницу Святого Томаса в Лондоне, Британия
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Нефтяные вышки в Маккитрике, штат Калифорния
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Порт Одессы
Украина повторно арестовала судно за добычу песка у побережья Крыма
Анализ на коронавирус, взятый у пациента
Развеян популярный миф о коронавирусе
Санитайзер
Доктор Комаровский назвал ошибки при использовании антисептика
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии
Минздрав назвал сроки начала клинических исследований вакцины от COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Подмосковья нашел девятимесячного сына задушенным в кроватке
Полиция
На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Сын Солженицына возглавил крупнейшую угольную компанию в России
Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017
Осужденный за теракт в метро Петербурга подал иск к УФСИН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17В России стало меньше школьников, употреблявших алкоголь, заявили в ВОЗ
01:15В Минтруде рассказали о мерах по поддержке семей с детьми
01:11СМИ: офис Гордона в Киеве забросали яйцами после интервью с Гиркиным
01:05СБУ даст правовую оценку интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным
00:57В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
00:51В Египте зафиксировали рекордное число заболевших COVID-19 за сутки
00:39Врач предупредила об опасности белых полосок на ногтях
00:32На ВДНХ стали выводить птенцов редкие краснокнижные птицы
00:32В провинции Хартум в Судане продлили режим круглосуточного карантина
00:32В Роспотребнадзоре заявили о спаде уровня циркуляции коронавируса
00:30В СП предложили включить закупку машин скорой помощи в нацпроекты
00:29Трамп рассказал о ежедневной профилактике COVID-19
00:22В Египте 18 курортных гостиниц получили документ на возобновление работы
00:19МВФ выделил Узбекистану $375 миллионов на борьбу с COVID-19
00:14В Минздраве рассказали, когда может наладиться ситуация с коронавирусом
00:10В Саратовской области пропали двое детей
00:08Эксперты оценили перспективы Twitter в России
00:06Ученые выяснили пользу для сердца диеты, богатой фруктами и овощами
00:00Число зараженных коронавирусом в Абхазии возросло до 24
23:59Котяков назвал число обращений за выплатами на детей от трех до 16 лет
Лента новостейМолния