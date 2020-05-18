В Чечне заявили, что вызвавший недовольство Кадырова врач уволился сам

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров в эфире радиостанции " Говорит Москва " объяснил слова главы республики Рамзана Кадырова об увольнении врачей Гудермесской больницы.

По словам Умарова, глава региона не требовал увольнять медиков.

"Просто он сказал о том, что эти врачи заслуживают на самом деле", — сказал чиновник.

Он пояснил, что Кадыров имел в виду рентгенолога Гудермесской больницы. По словам Умарова, тот не имел отношения к лечению от COVID-19 и не мог знать о ситуации с обеспечением больницы средствами защиты.

"Параллельно с этим были фейковые сообщения женщин, одной или двух, о том, что там якобы умерла женщина в отделении, которая совершенно благополучно идет на поправку", — рассказал министр. Он добавил, что такие сообщения возмутили сына пациентки.

Умаров заявил, что от врача-рентгенолога никто не требовал уволиться и что его не принуждали к этому. Он считает, что, учитывая ситуацию с коронавирусом, никто бы не стал лишать медика работы.

"Но он сам добровольно написал заявление и, насколько нам известно, принял решение уволиться из этой больницы, потому что ему после всего, что произошло, коллегам смотреть в глаза не очень к месту", — сказал министр.

Он также заявил, что в Чечне хватает средств защиты и оборудования для борьбы с коронавирусом и лечением больных.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появились аудио- и видеосообщения, в которых сотрудники Гудермесской районной больницы утверждали, что учреждение перепрофилируют для принятия больных COVID-19, но при этом они не обеспечены средствами защиты, а администрация больницы в ответ на их претензии грубо обращается с коллегами.

После публикации записей и проведенной проверки был уволен главврач больницы. Выяснилось, что руководство учреждения ненадлежащим образом информировало персонал о подготовке, связанной c перепрофилированием больницы, и наличии необходимых запасов медицинских изделий.

Позднее авторы сообщений в соцсетях, медсестры и врачи больницы, в эфире телевидения признали необоснованность своих жалоб, отметив, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о наличии средств защиты.