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Онлайн-конференция ко Дню полярника
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РИА Новости

Онлайн-конференция ко Дню полярника

19:18 18.05.2020
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21 мая в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню полярника, отмечаемому в России 21 мая.
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Участники:
- ученые, почетные полярники Дмитрий и Матвей ШПАРО.

День полярника был учрежден Указом Президента РФ В.В. Путина в 2013 году в честь открытия 21 мая 1931 года первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс-1".
Почему исследования Арктики и Антарктики важны для человечества? Какие научные проекты реализуются в их рамках? В каком состоянии уникальная экология регионов? Кто и зачем создает мифы о полярных открытиях? Как готовится новая смена исследователей? Может ли пандемия оказать влияние на полярные исследования?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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