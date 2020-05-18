Онлайн-конференция ко Дню полярника

- ученые, почетные полярники Дмитрий и Матвей ШПАРО.День полярника был учрежден Указом Президента РФ В.В. Путина в 2013 году в честь открытия 21 мая 1931 года первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс-1".Почему исследования Арктики и Антарктики важны для человечества? Какие научные проекты реализуются в их рамках? В каком состоянии уникальная экология регионов? Кто и зачем создает мифы о полярных открытиях? Как готовится новая смена исследователей? Может ли пандемия оказать влияние на полярные исследования?