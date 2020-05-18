Онлайн-конференция ко Дню полярника

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Участники:
- ученые, почетные полярники Дмитрий и Матвей ШПАРО.
День полярника был учрежден Указом Президента РФ В.В. Путина в 2013 году в честь открытия 21 мая 1931 года первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс-1".
Почему исследования Арктики и Антарктики важны для человечества? Какие научные проекты реализуются в их рамках? В каком состоянии уникальная экология регионов? Кто и зачем создает мифы о полярных открытиях? Как готовится новая смена исследователей? Может ли пандемия оказать влияние на полярные исследования?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
Участники:
- ученые, почетные полярники Дмитрий и Матвей ШПАРО.
День полярника был учрежден Указом Президента РФ В.В. Путина в 2013 году в честь открытия 21 мая 1931 года первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс-1".
Почему исследования Арктики и Антарктики важны для человечества? Какие научные проекты реализуются в их рамках? В каком состоянии уникальная экология регионов? Кто и зачем создает мифы о полярных открытиях? Как готовится новая смена исследователей? Может ли пандемия оказать влияние на полярные исследования?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
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