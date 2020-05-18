Открытая дискуссия в онлайн-формате об искусстве в новых реалиях

— Министр культуры РФ Ольга ЛЮБИМОВА;— специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил ШВЫДКОЙ;— директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;— директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина ЛОШАК;— старший вице-президент "Сбербанка" Татьяна ЗАВЬЯЛОВА;— художественный руководитель Театра наций Евгений МИРОНОВ;— художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей МОГУЧИЙ;— генеральный директор мультимедийной платформы Okko Яна БАРДИНЦЕВА.— народный артист РФ, пианист, общественный деятель Денис МАЦУЕВ;— российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур БЕКМАМБЕТОВ.Пандемия бросила серьезный вызов культурной индустрии по всему миру. Всеобщая самоизоляция кардинально изменила культурное потребление, и масштабная цифровизация культурной сферы в России, о которой много говорилось в доизоляционные времена, наступила в одночасье.Стремительная адаптация культурных продуктов к новым цифровым реалиям, новые способы взаимодействия с аудиторией, массовое размещение контента в свободном доступе… К чему это привело, и как мы будем жить после карантина? Как изменились отношения с аудиторией? Какое будущее ждет онлайн-контент в сфере культуры и искусства? На эти и многие другие вопросы ответят участники дискуссии.