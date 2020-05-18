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Открытая дискуссия в онлайн-формате об искусстве в новых реалиях
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РИА Новости

Открытая дискуссия в онлайн-формате об искусстве в новых реалиях

19:12 18.05.2020
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20 мая в 16:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет открытую дискуссию в онлайн-формате на тему: "Искусство онлайн: вынужденная мера или новая реальность культуры?".
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Участники:
— Министр культуры РФ Ольга ЛЮБИМОВА;
— специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил ШВЫДКОЙ;
— директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
— директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина ЛОШАК;
— старший вице-президент "Сбербанка" Татьяна ЗАВЬЯЛОВА;
— художественный руководитель Театра наций Евгений МИРОНОВ;
— художественный руководитель БДТ им. Г.А. Товстоногова Андрей МОГУЧИЙ;
— генеральный директор мультимедийной платформы Okko Яна БАРДИНЦЕВА.

К участию также приглашены:
— народный артист РФ, пианист, общественный деятель Денис МАЦУЕВ;
— российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Тимур БЕКМАМБЕТОВ.

Пандемия бросила серьезный вызов культурной индустрии по всему миру. Всеобщая самоизоляция кардинально изменила культурное потребление, и масштабная цифровизация культурной сферы в России, о которой много говорилось в доизоляционные времена, наступила в одночасье.
Стремительная адаптация культурных продуктов к новым цифровым реалиям, новые способы взаимодействия с аудиторией, массовое размещение контента в свободном доступе… К чему это привело, и как мы будем жить после карантина? Как изменились отношения с аудиторией? Какое будущее ждет онлайн-контент в сфере культуры и искусства? На эти и многие другие вопросы ответят участники дискуссии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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