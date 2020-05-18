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Религия и мировоззрение
2020-05-18T19:09
https://ria.ru/20200518/1571638890.html
Представитель крымских татар назвал обещания Зеленского пустословием
https://cdn23.img.ria.ru/images/156376/68/1563766850_0:63:3130:1824_1036x0_80_0_0_e67485e6b16beef6c9ea352c0bc0b068.jpg
РИА Новости

Представитель крымских татар назвал обещания Зеленского пустословием

19:09 18.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФлаг крымских татар
Флаг крымских татар
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского в отношении крымских татар пустословием и призвал не заманивать крымчан красивыми словами.
Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский намерен присвоить мусульманским религиозным праздникам Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статус государственных. Зеленский также пообещал в Киеве построить новую большую мечеть, а на границе Херсонской области и Крыма - большой хаб, чтобы люди, которые живут на полуострове, "видели, как на Украине относятся к крымчанам и крымским татарам".
"Зеленскому не стоит заниматься пустословием и заманивать крымчан красивыми словами и виртуальными обещаниями", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, пока украинские власти только сулят крымским татарам всевозможные блага, в российском Крыму достраивается Соборная мечеть, которая станет главным культовым объектом крымских мусульман, а Курбан-Байрам и Ураза-Байрам уже шесть лет отмечаются на официальном государственном уровне, объявляясь выходным днем.
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"Крымские татары замечательно живут в российском Крыму. Никто нас здесь не ущемляет, права наши все сохраняются. Крымские татары с другими народами развивают полуостров и сохраняют мирное небо над головой", - подчеркнул Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Религия и мировоззрениеЭйваз УмеровНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЗеленскийРеспублика КрымКиевУкраинаОбщество
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