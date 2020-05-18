Представитель крымских татар назвал обещания Зеленского пустословием

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал заявление украинского президента Владимира Зеленского в отношении крымских татар пустословием и призвал не заманивать крымчан красивыми словами.

Ранее пресс-служба офиса президента Украины сообщила, что Зеленский намерен присвоить мусульманским религиозным праздникам Курбан-Байраму и Ураза-Байраму статус государственных. Зеленский также пообещал в Киеве построить новую большую мечеть, а на границе Херсонской области и Крыма - большой хаб, чтобы люди, которые живут на полуострове, "видели, как на Украине относятся к крымчанам и крымским татарам".

"Зеленскому не стоит заниматься пустословием и заманивать крымчан красивыми словами и виртуальными обещаниями", - сказал РИА Новости Умеров.

По его словам, пока украинские власти только сулят крымским татарам всевозможные блага, в российском Крыму достраивается Соборная мечеть, которая станет главным культовым объектом крымских мусульман, а Курбан-Байрам и Ураза-Байрам уже шесть лет отмечаются на официальном государственном уровне, объявляясь выходным днем.

"Крымские татары замечательно живут в российском Крыму. Никто нас здесь не ущемляет, права наши все сохраняются. Крымские татары с другими народами развивают полуостров и сохраняют мирное небо над головой", - подчеркнул Умеров.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.